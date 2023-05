Konferencja prasowa PiS w Piotrkowie. Mówiono o wsparciu rodzin przez programy 800plus i darmowych lekach ZDJĘCIA

- Chcemy wzmocnić i odbudować silne rodziny, mówił Antoni Macierewicz marszałek senior. Bez silnej rodziny nie ma szans, żeby był silny naród. Chcemy pomóc dzieciom i seniorom, stąd 800 plus, darmowe leki oraz czternasta emerytura, która będzie już stała. Zależy nam także na wzmocnieniu samorządów, żeby wyrównać struktury społeczne między wielkimi miastami a prowincją. Żeby każdy obywatel miał takie same szanse rozwoju, bez względu na to, czy mieszka w Warszawie, Piotrkowie, czy na wsi.