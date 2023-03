Konferencja radnych PiS przed Urzędem Miasta w Piotrkowie. Apelują do prezydenta - ZDJĘCIA

W czwartek, 2 marca, przed piotrkowskim magistratem odbyła się krótka konferencja prasowa, którą zorganizowali radni PiS - Łukasz Janik i Sergiusz Stachaczyk.

Radny Łukasz Janik nawiązywał do sprawy wynagrodzenia prezesa Elektrociepłowni, Marka Krawczyńskiego, który w 2022 r. otrzymał premię ponad 70 tys. zł, a także budowy nowoczesnego parku wodnego przy ul. Żwirki.

Chodzi m.in. o interpelację radnego Janika w sprawie wynagrodzenia prezesa Elektrociepłowni. Z informacji, jaką przedstawił podczas konferencji wynika, że doszło do omyłkowego użycia słowa "premia".

- Nagle po trzech miesiącach ukazało się sprostowanie na stronie Urzędu Miasta, że "część zmienna wynagrodzenia, po zrealizowaniu celów zarządczych, musi być wypłacona obligatoryjnie, wynika to z zawartego kontraktu". Proszę państwa, jeśli urząd miasta udziela odpowiedzi i podpisuje się pod tym pan prezydent, to odpowiedzi te powinny być kompetentne. Dlatego apeluję do pana prezydenta, by miał więcej odpowiedzialności za słowa - podkreślał radny Janik.