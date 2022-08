Konkurs sportowy dla dzieci na osiedlu Szczekanica w Piotrkowie ZDJĘCIA

Konkurs sportowy dla dzieci na osiedlu Szczekanica w Piotrkowie

Rada Osiedla Szczekanica zorganizowała w niedzielę, 7 sierpnia, na terenie Szczekanica Central Park konkurs sportowy z nagrodami dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Do pokonania był tor przeszkód, m.in. skakanie w worku, kozłowanie piłki, rzut do kosza, przeniesienie kulki na łyżeczce, chód z woreczkiem na głowie.