Konkurs wielkanocny "Na najbogatszy w tradycje koszyczek i potrawę wielkanocną" w Gąskach ZDJĘCIA

- Cieszę się ogromnie, że dotrwałem do tego historycznego wydarzenia, w którym podkreślamy siłę i moc Kół Gospodyń Wiejskich na terenie naszej gminy, - mówi Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska. Dziękuję paniom ze wszystkich kół, za to, że jesteście i stanowicie wielka siłę naszej gminy, jesteście potencjałem dobrej energii. Brakuje słów, żeby wyrazić moje uznanie. Patronować takiemu wydarzeniu, to wielki zaszczyt i przeżycie.