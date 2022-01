Koty bawią do łez: Zobacz memy z Fundacji Miasto Kotów w Piotrkowie

Koty potrafią być naprawdę zabawne i urocze - co do tego nie mają wątpliwości nawet ci, którzy za nimi nie przepadają. A jeśli do ich zdjęć dołożyć kilka pasujących słów, to efekt jest podwójny. Wolontariusze piotrkowskiej FMK uwielbiają fotografować swoich podopiecznych, a niektórzy z nich dodają zabawne opisy, niejednokrotnie odwołujące się do aktualnej sytuacji w kraju, czy "układu sił" w fundacyjnej minikociarni zwanej "Malinowym Zdrojem". W ten sposób uwieczniają swoich podopiecznych w zabawnych i nietypowych sytuacjach. Memy tworzy głównie Joanna Skowrońska, która jest też jedną z redaktorek strony FMK na Fb.

Zobaczcie w galerii, jakie memy tworzą wolontariusze Fundacji Miasto Kotów w Piotrkowie. Większość modeli, to koty czekające na adopcję. Działalność "Malinowego zdroju" można wesprzeć TUTAJ