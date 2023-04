Kradli paliwo z ciężarówek i maszyn budowlanych. Dwóch włamywaczy usłyszało zarzuty - ZDJĘCIA dag

Policjanci z Komisariatu Policji w Sulejowie zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ze zbiorników samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych kradli paliwo. Wartość strat oszacowano na 7 tysięcy złotych. Policjanci odzyskali 1320 litrów oleju napędowego, które na swojej posesji ukrywał 24-letni mieszkaniec powiatu opoczyńskiego. Cała trójka usłyszała zarzuty. Kradzież z włamaniem to przestępstwo zagrożone karą do 10 lat więzienia, kradzież do 5 lat. 24-latek odpowie za paserstwo umyślne, zagrożone karą do 5 lat więzienia.