Kryzys na rynku mieszkań na wynajem w Piotrkowie: Wojna w Ukrainie i fala uchodźców wszystko zmieniły

„Poszukuję mieszkania do wynajęcia dla mamy z 2 dzieci (2 lata, 2 miesiące) Piotrków Tryb/Srock/Tuszyn/Rzgów (okolice). Mają pieniądze, są w stanie zapłacić max 2 tysiące ze wszystkim. Wynajem na dłuższy okres.” - takich ogłoszeń na portalach społecznościowych pojawia się coraz więcej.

Wojna w Ukrainie i fala uchodźców zmieniły rynek mieszkań na wynajem. Właściciele narzekać nie mogą - jeszcze kilka tygodni temu za - średnio 50-metrowe w przyzwoitym standardzie i lokalizacji życzyli sobie ok. tysiąc złotych tzw. odstępnego (do tego czynsz i media). Obecnie samo odstępne w przypadku takiego mieszkania przekracza 1,5 tys. zł do - nawet 1,8 tys. zł. Szacuje się, że rok temu o tej porze na rynku mieszkań na wynajem w Piotrkowie było ok. 50 lokali, obecnie w skali miasta wolnych może być ok. dziesięciu.