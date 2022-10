Kto zabrał misia? Policjanci z wizytą w Przedszkolu Kubuś Puchatek i Przyjaciele w Piotrkowie ZDJĘCIA

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży policjanci odwiedzają szkoły i przedszkola, by utrwalać wiedzę dotyczącą prawidłowych zachowań, które pozwolą uniknąć zagrożeń. Tym razem mundurowi pojawili się w Przedszkolu Kubuś Puchatek i Przyjaciele w Piotrkowie Trybunalskim.

- Dzieciaki nie mogły się doczekać wizyty policyjnej delegacji więc już przed budynkiem przedszkola wypatrywały radiowozu. Zaciekawione jego wnętrzem chętnie siadały przy kierownicy by w białej czapce choć na chwilę poczuć się jak prawdziwy policjant drogówki. Z zapartym tchem wysłuchały zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podczas podróży do przedszkola, dzieliły się też posiadaną już wiedzą na temat znajomości znaków drogowych, który kolor na sygnalizatorze świetlnym pozwala przejść bezpiecznie na drugą stronę jezdni. Były też pamiątkowe zdjęcia. W budynku przedszkola czekała na dzieci niespodzianka. Ktoś pod ich nieobecność ukradł z szafki przedszkolnego misia. Wymyślona historia o kradzieży była świetną okazją do zainteresowania dzieci policyjną służbą. Policjantka wydziału dochodzeniowo – śledczego zaproponowała wspólne rozwiązanie tej zagadki. Dzieci podczas tej zabawy dowiedziały sie na czym polega praca technika kryminalistyki, w jaki sposób zabezpieczyć ślady i jakich narzędzi używają policjanci by wykryć sprawcę przestępstwa. Miś wrócił na swoje miejsce a policjanci do innych służbowych obowiązków. Mamy nadzieję, że zdobyta podczas spotkania wiedza przekazana przez funkcjonariuszy zwiększy bezpieczeństwo najmłodszych - opisuje Dagmara Mościńska z biura prasowego KMP w Piotrkowie.