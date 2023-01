Liczba mieszkańców Piotrkowa kurczy się w szybkim tempie. Tak mało, jak na koniec 2022, było nas pół wieku temu! DANE styczeń 2023

Liczba mieszkańców Piotrkowa kurczy się w szybkim tempie. Tak mało, jak na koniec 2022 roku, było nas pół wieku temu! Przedstawiamy raport w oparciu o najnowsze dane (styczeń 2023) uzyskane z Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za cały rok 2022. Jaka jest aktualna liczba ludności w Piotrkowie Trybunalskim? Sprawdźcie!

Liczba mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego w 2022 roku zmniejszyła się o kolejnych 1.435 mieszkańców (w stosunku do roku 2021) i wyniosła dokładnie 67.481 - wynika z danych USC na koniec 2022 roku. Przypomnijmy, że jeszcze w 2000 roku trybunalski gród liczył ponad 81 tys. osób, co oznacza, że przez ostatnie 22 lata Piotrków skurczył się o około 13 tysięcy osób. To tyle, ile liczą Sulejów, Wolbórz i Moszczenica razem wzięte! Tak mało było nas w Piotrkowie ostatnio w latach 70-tych minionego wieku, za czasów towarzysza Edwarda Gierka, choć np. w roku 1978 piotrkowian było więcej niż dziś, bo 68.900.

Porównując dane statystyczne rok do roku, pogłębia się niekorzystny trend spadku liczby urodzeń. W 2022 roku przyszło na świat zaledwie 413 dzieci, podczas gdy rok wcześniej 454 (spadek rok do roku o 9 procent). Zmniejszyła się natomiast liczba zgonów, która w ostatnich pandemicznych latach utrzymywała się na zatrważającym poziomie (w 2020 zmarło aż 1.414 piotrkowian, w 2021 - 1.164). Natomiast w ubiegłym 2022 roku zmarło 962 mieszkańców (spadek rok do roku o 17,3 proc.).