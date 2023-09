Lokale wyborcze w Piotrkowie Trybunalskim. Gdzie głosować? Lista lokali wyborczych Redakcja Naszemiasto.pl

Wybory 2023 - lista lokali wyborczych w Piotrkowie Trybunalskim Przemyslaw Swiderski

Jak oddać głos w wyborach parlamentarnych 2023? Każdy, kto będzie chciał wziąć udział w głosowaniu, może to zrobić tylko raz, od godziny 7:00 do godziny 21:00. W Piotrkowie Trybunalskim jest określona liczba lokali wyborczych, mieszkańcy konkretnych ulic są przypisani do konkretnych obwodowych komisji wyborczych. Sprawdź, jak oddać głos w wyborach parlamentarnych 2023 w Piotrkowie Trybunalskim.