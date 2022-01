Małgorzata Janowska - informacje o posłance i sejmowe statystyki

Kim jest Małgorzata Janowska?

wiek: 44

wykształcenie: wyższe

Małgorzata Janowska z domu Juszkiewicz, polska polityk i księgowa, urodzona w 1977 r. w Zgorzelcu. Ukończyła studia z zarządzania i marketingu oraz bankowości w Wyższej Szkole Marketingu i Biznesu w Łodzi. Ukończyła także studia magisterskie z zakresu zdrowia publicznego, zarządzania i marketingu w służbie zdrowia w łódzkiej Wojskowej Akademii Medycznej. Po studiach zawodowo związała się z zakładem energetycznym PGE GIEK, gdzie pracowała jako specjalista ds. Rachunkowości. Pracowała również jako dyrektor oddziału w jednym z banków w Piotrkowie Trybunalskim.

Udzielała się w Ruchu Obywatelskim na rzecz JOW oraz w bełchatowskim stowarzyszeniu “Razem”. W 2017 r. objęła mandat poselski, zastępując Rafała Wójcikowskiego. Na krótko została posłem niezrzeszonym. Współtworzyła koło poselskie “Republikanów”. Zaangażowała się w tworzenie Partii Republikańskiej i jednocześnie dołączyła do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Na koniec kadencji przystąpiła do PiS. W 2019 r. z powodzeniem ubiegała się o poselską reelekcję. W 2021 r. odeszła od PiS oraz klubu parlamentarnego tej partii. Zaczęła współtworzyć koło poselskie “Wybór Polska”, którego została przewodniczącą. Jeszcze w tym samym koło poselskie zostało rozwiązane, a Małgorzata Janowska dołączyła do koła “Polskie Sprawy”. Kilka dni później przeszła do Partii Republikańskiej i powróciła do KP PiS.