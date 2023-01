Marek Krawczyński, prezes Elektrociepłowni Piotrków - emeryt, który został milionerem

W kontekście horrendalnych podwyżek za ogrzewanie od stycznia i kolejnych spodziewanych od maja 2023, wielu piotrkowian emocjonuje się poziomem zarobków prezesa Elektrociepłowni Piotrków (19.817 zł miesięcznie) i przyznaniem mu premii rocznej w 2022 w wysokości 71 tys. 272,20 złotych. Do kwestii premii odniósł się on ostatnio w rozmowie z dziennikarzami, po konferencji na której krytykowali go piotrkowscy radni PiS.