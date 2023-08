Mężczyzna utopił się w Wolbórce. Prokurator wykluczył udział osób trzecich

To już kolejna tragedia podczas tegorocznych wakacji. Przypomnijmy, że do kolejnej doszło w miniony sobotni wieczór (19 sierpnia) nad Zalewem Sulejowskim. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego o godz. 21.20 zostali zadysponowani do poszukiwań w zatoce w miejscowości Tresta. Chodziło o 59-letniego mężczyznę, z którym ostatni kontakt był około godz. 17:00 i świadkowie widzieli, jak pływał w zatoce. Ostatecznie wyłowiono ciało mężczyzny i przystąpiono do czynności medycznych. Niestety, 59-latka nie udało się uratować.

Ważne zasady podczas wypoczynku nad wodą:

1. Przed wejściem do zbiornika wodnego wyrównaj temperaturę rozgrzanego ciała do temperatury wody. Zbyt gwałtowna zmiana temperatury ciała może powodować skurcze mięśni.

2. NIGDY nie wchodź do wody pod wpływem alkoholu. To przez połączenie brawury i alkoholu wydaje się nam, że jesteśmy świetnymi pływakami.

3. NIE SPUSZCZAJ Z OCZU DZIECI, które nie są świadome niebezpieczeństw podczas kąpieli wodnych.

4. Wybieraj kąpieliska, które są pilnowane przez ratowników. Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy. Stosujmy się do uwag i zaleceń ratownika.

5. Nie pływajmy w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy.

6. Przyczyną tragedii jest również nieuwaga, która często idzie w parze z brakiem wyobraźni. Pamiętajmy, że woda jest żywiołem i zastanówmy się chwilę, zanim coś zrobimy.