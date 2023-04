Miasto Piotrków, kupuje dwa elektryczne samochody osobowe z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta oraz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta ZDJĘCIA

- Peugeot 508 został zakupiony 2011 r, aktualny przebieg pojazdu to to: 247253 km - informuje Marcin Merk z biura prasowego UM. Na naprawy Peugeota 508 w 2022 roku wydano - 7748,91 zł , w 2023 roku - 4896,20 zł. Prześwit 15 cm lub większy w zamawianych autach jest niezbędny do bezpiecznego bezkolizyjnego pokonywania dróg, na których zamontowane są progi zwalniające oraz do bezpiecznych podjazdów na krawężniki podczas parkowania. Na zakup dwóch osobowych samochodów elektrycznych oraz dwóch stacji ich ładowania magistrat pozyskał piotrkowski magistrat pozyskał ponad 450 tys. złotych ze środków WFOŚiGW. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe. Decyzje dotyczące eksploatacji samochodów będą podjęte po przeprowadzeniu przetargów i ewentualnym nabyciu aut. Dotychczas trzy przetargi nie przyniosły rozstrzygnięcia z powody braku ofert lub złożone dokumenty nie spełniały wymogów formalnych.