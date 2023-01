Miasto Rozprza, burmistrz Janusz Jędrzejczyk odebrał symboliczny klucz do miasta i akt nadania praw miejskich ZDJĘCIA

Miasto Rozprza, burmistrz Janusz Jędrzejczyk odebrał symboliczny klucz do miasta

Uroczystość z okazji odzyskania przez Rozprzę praw miejskich zorganizowano 31 stycznia 2023 w auli Szkoły Podstawowej w Rozprzy. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Ciecióra oraz posłowie Dariusz Klimczak i Grzegorz Lorek.

W części oficjalnej burmistrz Rozprzy Janusz Jędrzejczyk odebrał symboliczny klucz do bram miasta oraz akt nadania praw miejskich od przewodniczącej Rady Miejskiej Agaty Bartkowskiej.

Miasto Rozprza i symboliczny klucz do bram miasta jest oznaką tego, do czego dążyliśmy wszyscy, mówił Janusz Jędrzejczyk burmistrz. Mamy teraz klucz do rozwoju miasta i gminy, wszyscy będą z tego dumni. Stwarzamy ogromną możliwość, żeby nasza Rozprza która ma ponad 950 lat rozwijała się dalej ku zadowoleniu mieszkańców małej ojczyzny