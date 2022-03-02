Wojna. Rosja zaatakowała Ukrainę

Miejski Punkt Informacyjny dla uchodźców z Ukrainy w Piotrkowie czynny od 2.03.2022

oby, mat. UM
Miejski Punkt Informacyjny dla uchodźców z Ukrainy w Piotrkowie czynny od 2.03.2022
Miejski Punkt Informacyjny dla uchodźców z Ukrainy w Piotrkowie czynny od 2.03.2022 Dariusz Śmigielski
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Urząd Miasta Piotrkowa uruchomił Miejski Punkt Informacyjny dla uchodźców z Ukrainy, w którym zarówno osoby szukające schronienia w naszym mieście, jak i mieszkańcy mogą otrzymać informacje dotyczące pobytu uchodźców w kraju oraz ich zakwaterowania w Piotrkowie.

Miejski Punkt Informacyjny dla uchodźców z Ukrainy w Piotrkowie czynny od 2.03.2022

2 marca ruszył Miejski Punkt Informacyjny dla uchodźców. Jest zlokalizowany w Centrum Informacji Turystycznej (ul. Zamurowa 11) i czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 9-20.

Urząd Miasta Piotrkowa zaprasza wolontariuszy ze znajomością języka ukraińskiego chętnych do pomocy w tłumaczeniu. Osoby te mogą zgłaszać się pod nr tel.: 44 732 60 49/50 albo osobiście w siedzibie CIT, gdzie będzie znajdował się punkt informacyjny.

Osoby zainteresowane przyjęciem (nieodpłatnie) pod swój dach uchodźców z Ukrainy mogą taki akces zgłosić w Urzędzie Miasta pod nr telefonu 44 732 36 61.

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Ратуша запускає Муніципальний інформаційний пункт для біженців, де як люди, які шукають притулку в нашому місті, так і жителі нашого міста, зможуть отримати вичерпну інформацію про перебування біженців в країні та їх розміщення в нашому місті. Муніципальний інформаційний пункт для біженців За рішенням президента міста Кшиштофа Хойняка 2 березня запрацює Муніципальний інформаційний пункт для біженців. Він розташовується в туристичному інформаційному центрі (вул. Замурова, 11) і працюватиме з понеділка по суботу з 9.00 до 20.00.

Ратуша запрошує волонтерів зі знанням української мови, які бажають допомогти з перекладом. Ці особи можуть повідомити за номером телефону: 44 732 60 49/50 або особисто в центральний офіс ЦІТ, де буде розташований інформаційний пункт.

Люди, які бажають прийняти (безкоштовно) біженців з України, можуть повідомити про такий доступ до мерії за номером телефону 44 732 36 61.

Miejski Punkt Informacyjny dla uchodźców z Ukrainy w Piotrkowie czynny od 2.03.2022

Miejski Punkt Informacyjny dla uchodźców z Ukrainy w Piotrko...

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