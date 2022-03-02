Miejski Punkt Informacyjny dla uchodźców z Ukrainy w Piotrkowie czynny od 2.03.2022

*************************************** Ратуша запускає Муніципальний інформаційний пункт для біженців, де як люди, які шукають притулку в нашому місті, так і жителі нашого міста, зможуть отримати вичерпну інформацію про перебування біженців в країні та їх розміщення в нашому місті. Муніципальний інформаційний пункт для біженців За рішенням президента міста Кшиштофа Хойняка 2 березня запрацює Муніципальний інформаційний пункт для біженців. Він розташовується в туристичному інформаційному центрі (вул. Замурова, 11) і працюватиме з понеділка по суботу з 9.00 до 20.00.

Ратуша запрошує волонтерів зі знанням української мови, які бажають допомогти з перекладом. Ці особи можуть повідомити за номером телефону: 44 732 60 49/50 або особисто в центральний офіс ЦІТ, де буде розташований інформаційний пункт.

Люди, які бажають прийняти (безкоштовно) біженців з України, можуть повідомити про такий доступ до мерії за номером телефону 44 732 36 61.