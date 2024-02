Mieszkańcy Rakowa Dużego walczą o lepsze drogi. Gminne drogi są pełne dziur i kolein, szkody w samochodach ZDJĘCIA

Sprawa dotyczy kilku ulic na Leśnym Osiedlu w Rakowie Dużym. Solidnych dróg - z asfaltem i poboczami - wówczas nie wykonano - bo to sprawa gminy. Po raz kolejny mieszkańcy napisali w tej sprawie petycję do zarządcy dróg, którym jest gmina Moszczenica. Proszą o podjęcie niezwłocznych działań w związku z fatalnym stanem na ulicach Słonecznikowej, Brzozowej, Makowej, Miodowej i Migdałowej i Leśnej.

Osiedle domków jednorodzinnych pod Piotrkowem wyrosło niespełna kilka lat temu, ale wciąż powstają nowe zabudowania. Nic za to nie dzieje się na gminnych drogach, którymi mieszkańcy dojeżdżają do swoich posesji - te są w coraz gorszym stanie, a przejazd nimi, szczególnie teraz, gdy śnieg odsłonił dodatkowe wyrwy, nierzadko graniczy z cudem.

W bardzo złym stanie jest m.in. ulica Leśna - główny dojazd do osiedla, na którym mieszka prawie 200 rodzin. Problemem w tym wypadku jest jednak to, że na mapie to droga dojazdowa do okolicznych pól.