Mieszkańcy Ukrainy dziękują za dary z Piotrkowa. Do miejscowości Biała Cerkiew trafił transport medyczny ZDJĘCIA, FILM Karolina Wojna

Piotrkowska Widzialna Ręka przekazała na Ukrainę kolejny transport darów - tym razem były to opatrunki, koce termiczne, a także elementy wyposażenia wojskowego m.in. ubrania. Wszystko pojechało do Białej Cerkwi, która jest położona ok. 80 km od Kijowa. Gdy dary dotarły na miejsce, piotrkowianie otrzymali wzruszające podziękowania za pomoc.