Minęło 5 lat od karambolu na A1 pod Piotrkowem. 26 stycznia 2017 roku zderzyło się tu 55 aut. Zginęła jedna osoba

26 stycznia 2017 roku to był czwartek. Na drogach w pow. piotrkowskim panowały trudne warunki atmosferyczne - była gęsta mgła, która bardzo ograniczała widoczność. Właśnie one m.in. przyczyniły się do pierwszego zderzenia - najechania przez samochód ciężarowy na tył innego tira - które zapoczątkowało kolejne kolizje i wypadki.