Mistrzostwa Polski w Nowoczesnej Szermierce Klasycznej - Piotrków, 27.11.2022 - ZDJĘCIA, WYNIKI

Mistrzostwa Polski w Nowoczesnej Szermierce Klasycznej - Piotrków, 27.11.2022 - ZDJĘCIA

Oddział szkoły fechtunku Aramis w Piotrkowie działa od 2009 roku i od 2013 praktycznie co roku odbywają się tu zawody. Do ubiegłego roku organizowano w naszym mieście zawody lokalne - eliminacyjne do Pucharu Polski, natomiast od ubiegłego roku Mistrzostwa Polski organizowane są właśnie w Piotrkowie.