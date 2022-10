Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 w Piotrkowie: Wrze wśród rodziców ZDJĘCIA

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 w Piotrkowie: Wrze wśród rodziców

W środę po południu miała odbyć się Rada Rodziców SP12 z udziałem dyrekcji i zaproszonych przedstawicieli władz miasta - wiceprezydenta Andrzeja Kacperka i Radosława Kaczmarka, kierownika referatu edukacji piotrkowskiego magistratu.

W myśl jednak sparafrazowanej i głośno wyrażanej zasady "nic o naszych dzieciach bez nas", pojawiło się kilkuset zaniepokojonych rodziców, którzy przed spotkaniem zbierali podpisy przed szkołą pod petycją do prezydenta miasta m.in. o dostosowanie harmonogramu nauki na czas trwania inwestycji do rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży i w sposób gwarantujący najlepszy interes uczniów (petycja ma być również skierowana do Kuratorium Oświaty w Łodzi). Pojawiło się także kilkoro miejskich radnych, m.in. Marlena Wężyk - Głowacka, Łukasz Janik i Dariusz Cecotka.