Mroźny poranek w Piotrkowie. Skrobanie szyb w samochodach i śliskie drogi - 21.11.2022

Piotrkowscy policjanci apelują o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

- Trudne warunki atmosferyczne zawsze weryfikują nasze umiejętności jazdy. Śliska nawierzchnia, błoto pośniegowe, mgły czy opady śniegu lub marznącego deszczu mogą doprowadzić do wystąpienia niekontrolowanego poślizgu, a w konsekwencji do tragedii - przestrzega Dagmara Mościńska z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie.

Funkcjonariusze przypominają, że oprócz dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze i własnych umiejętności, zimą należy zachować większy niż zazwyczaj odstęp od pojazdu jadącego przed nami. Da nam to więcej czasu i miejsca do hamowania, aby uniknąć zdarzenia drogowego.