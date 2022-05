Nadzwyczajną sesję Rady Miasta Piotrkowa o ciepłownictwie, 26.05.2022, zwołano o... godz. 6 rano. Wnioskodawcy opuścili salę obrad

Radni stawili się w komplecie o godz. 6, ale taka pora wywołała oczywiste kontrowersje i oburzyła wnioskodawców zwołania sesji. Marian Błaszczyński powitał wszystkich, którzy - jak sam się wyraził - "dali radę się obudzić".

- Dlaczego o godz. 6 jest zwołana sesja nadzwyczajna, bo z tego co wiem - takie informacje obiegły wczoraj radnych - pan przewodniczący spieszy się na pociąg? Jeżeli to jedyny argument, przez który sesja miała się odbyć o godz. 6, to myślę, że to nieetyczne - skomentowała radna Marlena Wężyk-Głowacka.