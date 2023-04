Najlepsza zabawa na dyskotece w Łęcznie koło Sulejowa - zobacz jak bawili się goście na archiwalnych zdjęciach

Na początku kwietnia dyskotekę odwiedziła ekipa telewizji Polsat z Marcinem Kotyńskim. Popularny wykonawca disco poloMr Sebii nagrywał wtedy teledysk w duecie z Andrzejem Kliczkowskim do piosenki "Wciąż mi Cię mało". Materiał zrealizowano w klimacie lat 90-tych w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęcznie. W teledysku wystąpili statyści z okolicznych miejscowości.

- Nagraliśmy teledysk do piosenki "Wciąż mi Cię mało" w duecie z Andrzejem Kliczkowskim, - mówi Sebastian Zys, znany jako Mr Sebii. Wiele razy gościliśmy w programach telewizyjnych z muzyką disco polo. Dlatego scenariusz naszego najnowszego teledysku wysłaliśmy do Polsatu. Pomysł na cofnięcie się do lat 90-tych spodobał się prezenterom, dlatego powstała relacja z kulis powstawania naszego teledysku.