Najlepsze lodziarnie w Piotrkowie Trybunalskim. Które miejsca są polecane w maju 2023?

Po wojnie zaczęto produkować lody na większą skalę. Rzemieślnicy kręcili je w maszynkach. Były podawane w waflach lub andrutach. Pojawiły się także te na patyku. Lodziarnie w Piotrkowie Trybunalskim otwierano przy głównym placu i najbardziej ruchliwych ulicach. Lody dostać można było jedynie w okresie letnim, dlatego był to deser wyczekiwany cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów?

Gdy chcemy zjeść lody myślimy o tym czy są kaloryczne i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Możemy więc bez obaw zajadać się nimi w gorące letnie dni.