Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Piotrkowa. Jest decyzja komisarza wyborczego

Inicjatorzy referendum mogą się teraz odwołać od tej decyzji do Sądu Administracyjnego w Łodzi. Mają na to dwa tygodnie. W sobotę organizują przed Urzędem Miasta konferencję, na której chcą ustosunkować się do decyzji komisarza.

- Przygotowujemy skargę na decyzję Komisarza do WSA w Łodzi, gdyż po prostu się z nią nie zgadzamy - komentują inicjatorzy referendum. - 30 proc. odrzuconych podpisów to lekka przesada, zwłaszcza jeśli powodami odrzucenia jest to, że ktoś brzydko pisze lub nieczytelny adres zamieszkania. To ostatnia ścieżka prawna jaką możemy podjąć i obiecujemy, że będziemy walczyć do samego końca, aby referendum doszło do skutku. Z 2212 odrzuconych podpisów brakuje do celu 226. Wierzymy w to, że sąd rozpatrując naszą skargę wyda sprawiedliwy wyrok - dodają.