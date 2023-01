Nieoficjalny rekord Guinnessa w morsowaniu, Michał Rosiak z Piotrkowa wspomina sukces ZDJĘCIA

Nieoficjalny rekord Guinnessa w morsowaniu, Michał Rosiak z Piotrkowa wspomina sukce

Nieoficjalny rekord Guinnessa w morsowaniu Michał Rosiak ustanowił 29 stycznia 2017 roku. Morsował na kąpielisku "Słoneczko" w Piotrkowie przebywając w lodowatej wodzie przez 2 godziny i 15 minut. Bicie nieoficjalnego rekordu na najdłuższą kąpiel w lodowatej wodzie obserwowało kilkaset osób w tym morsy z innych miejscowości: Tomaszowa, Opoczna i Łodzi.

Cieszę się bardzo z tamtej imprezy, która zatrzęsła zimowym Piotrkowem, mówi Michał Rosiak najbardziej znany piotrkowski mors. Pokazaliśmy wtedy mieszkańcom Piotrkowa i okolic czym jest morsowanie i o co w tym chodzi, dlaczego warto się skusić. Ponad 50 osób weszło wtedy po raz pierwszy do zimnej wody. Obecnie przeżywamy boom na morsowanie, natomiast wtedy było to jeszcze zajęcie niszowe, dla "wariatów niespełna rozumu". Teraz są już mistrzostwa w morsowaniu, rekordy, sztafety 12 i 24-godzinne , narobiło się dużo szumu wokół tego