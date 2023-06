Nietrzeźwy kierowca i poszukiwany przez policję wpadli podczas kontroli drogowej

W środę, 27 czerwca, przed godziną 17 policjanci z Grabicy podczas służby w miejscowości Bogdanów (gmina Wola Krzysztoporska) zauważyli jadącego mitsubishi.

- Tor jazdy pojazdu wskazywał, że kierowca może być nietrzeźwy - relacjonuje asp. sztab. Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie. - Mundurowi od razu zareagowali i zatrzymali pojazd do kontroli. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości kierowcy, ich przypuszczenia okazały się słuszne, bo 77-latek miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

Policjanci sprawdzili również pasażera pojazdu. Jak się okazało, wobec 40-latka sąd wydał nakaz doprowadzenia do aresztu śledczego. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Kierowca wkrótce usłyszy zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. 40-latek natomiast najbliższe 15 miesięcy spędzi w areszcie.