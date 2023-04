Nietrzeźwy kierowca staranował ogrodzenie i uszkodził szybę w oknie w gminie Ręczno. Został zatrzymany przez policję

Nietrzeźwy kierowca staranował ogrodzenie i uszkodził szybę w oknie w gminie Ręczno

Piotrkowscy wywiadowcy zatrzymali 49-latka, który będąc w stanie nietrzeźwości kierował fiatem punto. Chwilę wcześniej mężczyzna wjechał w ogrodzenie jednej z posesji w gminie Ręczno. Wybił również szybę w oknie domu. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Usłyszał już zarzuty. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

- 22 kwietnia 2023 roku przed godziną 12:00 dyżurny piotrkowskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, że na jednej z posesji w gminie Ręczno doszło do uszkodzenia bramy wjazdowej oraz wybicia szyby w oknie domu, - relacjonuje asp. sztabowy Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie. Na miejsce pojechali piotrkowscy wywiadowcy, którzy potwierdzili, że brama od posesji została uszkodzona i wybito szybę w oknie. Na posesji znajdował się właściciel, który wskazał jako sprawcę będącego również na posesji drugiego mężczyznę. Jak oświadczył, widział jak 49-latek chwilę wcześniej kierował swoim fiatem punto. 49-latek zaprzeczał aby to uszkodził płot i kierował pojazdem, jednak chwilę później przyznał się do wybicia szyby i uszkodzenia ogrodzenia. Nie przyznawał się jednak do kierowania pojazdem. Policjanci nie dali się zwieść. Już po krótkiej chwili odnaleźli pozostawionego w miejscowości Kolonia Ręczno fiata. Pojazd posiadał uszkodzenia, które świadczyły o tym, że to nim sprawca uszkodził bramę. 49-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, że ma on blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie.