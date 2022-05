Noc Muzeów, Piotrków 2022: Jak kiedyś leczono zęby? Urok dawnego gabinetu stomatologicznego na wystawie w Muzeum w Piotrkowie - ZDJĘCIA

Kto jest patronem stomatologii? Jak wyglądały instrumenty medyczne w okresie rzymskim? Co było pierwszym materiałem do wypełnień w zębach? Czy narzędzia dentystyczne z okresu międzywojennego znacznie różniły się od współczesnych? I wreszcie w jakich smakach były proszki do zębów w latach 20-tych ubiegłego wieku? Odpowiedzi na te i wiele więcej pytań znaleźć można na wystawie w Muzeum w Piotrkowie.

Zaprezentowano eksponaty od okresu Starożytnego Rzymu aż do okresu PRL. Wystawa prezentująca historię stomatologii, to również rzadka okazja do zapoznania się z historią marek związanych z higieną zębów, które znane są do dziś: Colgate, Listerine, Corega czy Lacalut. Zobaczyć można pierwsze pasty do zębów firmy Colgate z 1896 roku, czy znane z okresu PRL np. Biniwa, Pomorin i Biały Ząbek. Istną grozę budzą zaś XIX-wieczne tzw. klucze służące do ekstrakcji zębów