Nocny Półmaraton Piotrkowski Wielu Kultur rozpoczął Dni Piotrkowa 2023 - ZDJĘCIA, WYNIKI

Setki biegaczy na starcie, a jeszcze więcej kibiców i widzów. Zakończył się Nocny Półmaraton Piotrkowski Wielu Kultur. Jedna z największych imprez biegowych w kraju odbyła się już po raz siódmy.

- Założyliśmy w tym roku, z tak umiarkowanym optymizmem, liczbę osób, które mogły się zapisać. Okazało się, że to zdecydowanie za mało, zapotrzebowanie było znacznie większe niż to, co zaproponowaliśmy. To cieszy nas, że bieg jest bardzo popularny i cieszy też to, że ludzie wracają do biegania, że po okresie zamknięć i obostrzeń wrócili do swoich zwyczajów sportowych - mówił Leszek Heinzel, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie.