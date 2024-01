Nowa atrakcja w Focus Mall w Piotrkowie. Gokarty do driftowania nie tylko dla najmłodszych ZDJĘCIA

Gokarty w galerii Focus Mall w Piotrkowie. Wkrótce otwarcie

Inspiracją do stworzenia koncepcji toru Crazy Carts były minigokarty używane jako zabawki w Stanach Zjednoczonych. Crazy Carts nie służą jednak do ścigania się, tak jak w przypadku klasycznych gokartów. Są to na pierwszy rzut oka niepozorne, elektryczne pojazdy, które pomagają imitować drift, czyli jazdę w ślizgu bokiem.

W Focus Mall na poziomie pierwszym, tuż obok Martes Sport powstał specjalny tor do nauki jazdy o powierzchni ponad 500 mkw. w otoczeniu stworzonych przez artystów graffiti. Pojazdy wyposażone są w „hamulec ręczny”, który pozwala na wchodzenie w poślizg i efektowne pokonywanie zakrętów bokiem. Do dyspozycji zarówno dzieci, jak i dorosłych przez cały tydzień, w tym także niedziele, jest 12 mini gokartów, z których 6 może jednocześnie znajdować się na torze.