Nowa pracownia dla zdrowia i urody otwarta. Tak rozwija się dawny Medyk w Piotrkowie - ZDJĘCIA

Festiwal zdrowia i urody w Medyku w Piotrkowie. Otwarto nowoczesną pracownię kosmetyczną

Dawny Medyk w Piotrkowie, czyli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego wzbogacił się o nową pracownię technika usług kosmetycznych. Będą się w niej kształcić przyszli kosmetolodzy.

Z tej okazji w środę, 8 marca, dużo mówiono o zdrowiu, urodzie i pięknie. Otwarcie nowoczesnej pracowni kosmetycznej było głównym punktem festiwalu zdrowia i urody. Pracownia została urządzona na piętrze placówki, a słuchacze do praktycznej nauki zawodu mają ponad 120 metrów kwadratowych. Oprócz sali wykładowej z nowoczesnym, multimedialnym wyposażeniem, są również m.in. urządzenia do oczyszczania wodorowego, do mechanicznego złuszczania naskórka, do drenażu limfatycznego czy analizator stanu skóry i włosów.