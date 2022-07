Nowa przychodnia w Grabicy. Jakie usługi medyczne oferuje?

Jak podają ponadto urzędnicy z Urzędu Gminy w Grabicy, nowa przychodnia została otwarta pod nr 55 (tam gdzie mieścił się poprzedni ośrodek zdrowia) i posiada w pełni wyposażone gabinety oraz nowoczesną aparaturę medyczną, a budynek jest przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Porady lekarskie udzielane są w przychodni, a w przypadkach medycznie uzasadnionych prowadzone są wizyty domowe.

Przychodnia Rodzinna realizuje też tzw. szybką terapię onkologiczną w ramach umowy z NFZ.

- Zapraszamy zdeklarowanych pacjentów i tych jeszcze niezdecydowanych do odwiedzenia przychodni, gdzie w miłej atmosferze, bez kolejek można się zarejestrować do lekarza lub odbyć wstępną rozmowę, a potem zdecydować o zapisaniu do tej przychodni - zachęcają urzędnicy przypominając, że deklarację musi złożyć każdy kto chce należeć do danej placówki medycznej bez względu na to, czy wcześniej miał już założoną kartę w poprzednio funkcjonującym.