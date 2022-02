Nowa, rodzinna masarnia w Studziankach. Właścicieli odwiedził burmistrz Wolborza ZDJĘCIA

Rodzina Jolanty i Zbigniewa Kuli działa w branży wędliniarskiej ponad 20 lat. Siedziba firmy mieści się w Studziankach 14a w gm. Wolbórz. W grudniu 2021 oddany został do użytku rodzinny zakład produkcji wędlin. Zakład wyposażony jest w nowoczesne maszyny oraz, co jest już rzadkością - tradycyjną, opalaną drewnem wędzarnię.

- Zawsze dążyliśmy do tego aby produkowane przez nas wędliny były w 100 procentach zdrowe, czyli pozbawione dodatków, ulepszaczy, tzw. chemii, którą niestety spotyka się teraz w produktach masowo produkowanych. W naszych wędlinach tego nie znajdziecie, to produkcja rodzinna i do rodzin kierowana - powiedzieli Zbigniew i Jolanta Kula, właściciele masarni w Studziankach.