Nowe osiedle komunalne w Woli Krzysztoporskiej: Usterki i horrendalne opłaty za prąd ZDJĘCIA

Nowe osiedle komunalne w Woli Krzysztoporskiej: Usterki i horrendalne opłaty za prąd

27 rodzin odebrało klucze do nowych mieszkań komunalnych 1 grudnia ub. roku i większość wprowadziła się przed świętami Bożego Narodzenia. Pierwsze wrażenia lokatorów, którzy do tej pory zajmowali mieszkania w budynkach nie nadających się już do remontu, były pozytywne. Wydawało się, że faktycznie będzie nowocześnie, ekologicznie i tanio pomimo elektrycznego ogrzewania podłogowego. Ale rzeczywistość szybko okazała się bolesna.

- Za półtora miesiąca dostałam rachunek za prąd na 2.053 zł i do tego czynsz w wysokości 470 zł. Mamy popękane sufity, woda leci z bojlera, panele trzeba też było już wymieniać - wylicza Patrycja Kwarciana, która wraz z pięciorgiem dzieci i partnerem mieszka w 53-metrowym lokalu.

Lokatorów, którzy otrzymali rachunki za prąd przekraczające tysiąc złotych jest więcej. Zaskoczony rachunkiem za prąd, który wyniósł 810 zł był też Karol Margasiński, emeryt mieszkający tylko z żoną w mieszkaniu o powierzchni 36 metrów kwadratowych.