Nowe podręczniki są droższe niż rok temu, klienci szukają używanych ZDJĘCIA

Podręczniki są droższe niż rok temu, klienci szukają używanych

W księgarniach trwa duży ruch na półkach z podręcznikami. Nie wszystkie nowe pozycje są dostępne w ciągłej sprzedaży. Podręczniki używane w sierpniu już bardzo trudno kupić. Nawet jeśli ktoś zdążył na początku wakacji kupić podręczniki używane, to i tak obecnie kupuje ćwiczeniówki. Ceny są znacznie wyższe nić rok temu, np. książka do nauki religii zdrożała o 50%, najdroższe są podręczniki do nauki języków. Nie wszystkie podręczniki są dostępne, część wydawnictw boryka się z problemem braku papieru.