Nowe radiowozy typu SUV dla policji w powiecie piotrkowskim, nieoznakowane pojazdy Kia Sportage trafią do trzech komisariatów.

Nowe radiowozy typu SUV dla policji w powiecie piotrkowskim

Trzy nowe nieoznakowane trafią w najbliższych dniach do komisariatów policji w Sulejowie, Wolborzu i Gorzkowicach. Zakup radiowozów został współfinansowany przez starostę powiatu piotrkowskiego, burmistrza Sulejowa, burmistrza Wolborza, a także wójtów z Moszczenicy, Czarnocina oraz Gorzkowic.

3 lutego 2023 roku komendant miejski policji w Piotrkowie Trybunalskim inspektor Krzysztof Dąbrowski przyjął kluczyki do nowych radiowozów, które zostały przekazane komendantom z komisariatów policji w Sulejowie, Wolborzu i Gorzkowicach.

Na wyposażenie policji trafiły samochody Kia Sportage z silnikiem pojemności 1.6 i mocy 150 KM. Samochód rozpędza się do prędkości 182 km/h w ciągu 10,2 s. Wyposażone są w 6-biegową skrzynię biegów. W cenniku Kia Sportage z silnikiem 1.6/150 KM kosztuje minimum 119 900 złotych.