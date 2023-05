O rynku pracy i kształceniu zawodowym w CRE w Piotrkowie. Warsztaty dla nauczycieli i młodzieży - ZDJĘCIA

Konferencja miała charakter regionalny, a była ona okazją do promocji kształcenia zawodowego i współpracy pracodawców ze szkołami. Była to już druga edycja wydarzenia, a gospodarzem konferencji „Edukacja, partnerstwo i rynek pracy 2023” było Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie.

- Celem konferencji jest, by wskazać młodzieży to, co będzie dla nich najlepszym wyborem, z jaką perspektywą pracy spotkają się kończąc szkołę za dwa lub trzy lata - mówiła Violetta Promny, kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie. - Chodzi też o to, by dobrze wybrali dalszy kierunek kształcenia, a to jest istotne ze względu na przyszłość zawodową, której poświęcą najbliższe 40 lat swojego życia.