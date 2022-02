Obchody 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej w Piotrkowie 14.02.2022 ZDJĘCIA

80. rocznica utworzenia Armii Krajowej jest szczególnie ważna dla mieszkańców Piotrkowa, bo pierwszym Komendantem Głównym AK został urodzony w Piotrkowie Stefan "Grot" Rowecki. Dlatego też delegacje przeszły też pod tablicę na kamienicy przy ul. Słowackiego 1, czyli pod dom rodzinny Stefana Roweckiego oraz pod pomnik generała przed Miejskim Ośrodkiem Kultury przy Al. 3 Maja.

- Kiedy radzieccy żołnierze weszli do Piotrkowa 18 stycznia 1945 roku to ludzie się cieszyli, ponieważ był to koniec wojny. Dla Armii Krajowej był to jednak właściwie wyrok śmierci. Pamiętam dobrze ten czas. Ludzie musieli się ukrywać. Jak chcieli normalnie żyć, to byli wytykani palcami. Niektórzy woleli zginąć z bronią w ręku niż być tak poniewierani - wspominał Marian Makowski.