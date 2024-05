Obchody święta Konstytucji 3 maja w Piotrkowie. Tak dzisiaj świętowali piotrkowianie ZDJĘCIA

Miejskie obchody 3 maja 2024 w Piotrkowie. Za nami uroczystości z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

233 lata temu w Warszawie przyjęto pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie i drugą na świecie. Uroczystości upamiętniające rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w Piotrkowie tradycyjnie rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny oraz mieszkańców, która odbyła się w kościele bernardyńskim. Przewodniczył jej ksiądz biskup Marek Marczak z Archidiecezji Łódzkiej.

Po mszy uczestnicy uroczystości - w tym kończący kadencję prezydent Krzysztof Chojniak oraz prezydent elekt Juliusz Wiernicki - zebrali się pod murami kościoła, by złożyć kwiaty pod północną ścianą klasztoru oo. Bernardynów, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca 125. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

- Patriotom nie trzeba tłumaczyć powodu dzisiejszego zgromadzenia. Tego dnia nasze serca biły zawsze w jednym rytmie. To łączyło nas Polaków w najtrudniejszych chwilach, bo zawsze najważniejsze są wartości nadrzędne, do nich należy miłość do Polski, miłość do miejsc, skąd nasz ród. Prawdziwa siła narodu, bierze się nie tylko z ciała, ale przede wszystkim z ducha - mówił podczas uroczystości prezydent Krzysztof Chojniak. - Mamy to szczęście żyć w wolnym kraju, którego częścią jest nasze miasto, Piotrków Trybunalski. Wszystkim nam powinno zależeć na przyszłości tego miejsca, które jest naszym domem. Mimo różnic pracowaliśmy, pracujemy i będziemy pracować razem, aby Piotrków stawał się miastem naszych marzeń i przede wszystkim to powinno nas łączyć - dodał ustępujący prezydent i podziękował zebranym za wieloletnią współpracę na rzecz samorządu.