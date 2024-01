Ogólnopolski protest rolników w Piotrkowie. Ponad sto traktorów wyjechało na ulice miasta FILM, ZDJĘCIA

Ogólnopolski protest rolników w Piotrkowie Trybunalskim, 24 stycznia 2024 r.

W całej Polsce w środę, 24 stycznia, odbyły się protesty rolników, którzy nie zgadzają się z wprowadzeniem tzw. Zielonego Ładu i napływem towaru z Ukrainy. Protest kilkuset rolników z regionu odbył się także w Piotrkowie Trybunalskim. Protest rozpoczął się na ul. Kasztelańskiej, a akcję zorganizowała NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" przy wsparciu izby rolniczej województwa łódzkiego.

- Protestujemy przeciwko polityce rolnej prowadzonej przez Unię Europejską - protestujemy przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko ograniczeniu żywności w Polsce i Europie - mówił podczas protestu Janusz Terka, przewodniczący przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych w Piotrkowie. - Nasz protest jest skierowany do Brukseli, komisarza, do przedstawicieli ds. rolnictwa w UE, ale kierujemy też jasny sygnał do naszego ministerstwa, że w Polsce jest źle, domagamy się zmian. W pewnym sensie te dzisiejsze protesty dają naszemu ministrowi silną pozycję do tego, by walczył w naszych sprawach w Unii Europejskiej - dodał.