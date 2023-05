Okradł jeden z marketów w Piotrkowie. Policjant rozpoznał złodzieja podczas patrolu w mieście

Kradzież w markecie w Piotrkowie. Policjant rozpoznał złodzieja podczas patrolu w mieście

Do kradzieży doszło 5 kwietnia tego roku w jednym z marketów w Piotrkowie. Do piotrkowskiej jednostki wpłynęło wówczas zgłoszenie, że dwa dni wcześniej w sklepie skradziono dwa urządzenia pomiarowe o wartości blisko 700 złotych.

- Policjant prowadzący sprawę zabezpieczył nagranie, na którym widać było postać sprawcy kradzieży - informuje asp. sztab. Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie. - 4 kwietnia podczas wykonywania obowiązków służbowych na terenie miasta, funkcjonariusz prowadzący sprawę kradzieży w markecie, rozpoznał mężczyznę z nagrania, który szedł chodnikiem - dodaje policjantka.

Mężczyzna od razu został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Usłyszał już zarzut kradzieży. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.