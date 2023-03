Oto działki rekreacyjne na sprzedaż nie tylko w Piotrkowie i powiecie. Są perełki w dobrej cenie ZDJĘCIA, OFERTA

Do wiosny już niedaleko, to zatem jeszcze dobry moment, by pomyśleć o zakupie działki rekreacyjnej na letni wypoczynek. A tych nie brakuje - do wyboru są działki rekreacyjne, w tym ROD, w Piotrkowie, nad Zalewem Sulejowskim, Tomaszowie czy okolicach Sulejowa nad Pilicą. To działki z drewnianymi domkami letniskowymi, nad rzeką Pilicą lub Czarną, także koło Spały. Ceny zaczynają się od ok. 32-34 tys. zł.

Sprawdziliśmy ostatnie oferty sprzedaży na portalu OLX.pl oraz otodom.pl. Znajdziecie tutaj zdjęcia, linki do ofert, ceny, informacje o lokalizacji. Zobaczcie, co można kupić.