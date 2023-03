Outlet z używanymi i odnowionymi towarami otwarto w Piotrkowie, co można kupić? ZDJĘCIA ds

Outlet z używanymi towarami otwarto w Piotrkowie, co można kupić? Outlet Eko Świat otwarto w sobotę 4.03.2023 w dawnym sklepie "Świetlik" przy ul. Krakowskie Przedmieście. Towary oferowane do sprzedaży w większości są używane, odnowione przez producenta lub stanowią końcówki serii. Dominuje sprzęt AGD i RTV oraz odzież. Są także zabawki, laptopy, narzędzia elektryczne oraz artykuły zoologiczne i motoryzacyjne.W naszej fotogalerii ceny wybranych produktów. Zobaczcie, co można kupić.