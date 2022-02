Patrole ponadnormatywne w Piotrkowie: Policjanci częściej kontrolują tiry

Policjanci z patroli ponadnormatywnych baczniej przyglądają się kierowcom pojazdów ciężarowych, których kierowcy skracając sobie drogę, nie stosują się do znaku zakazu wjazdu do Piotrkowa. Podczas kontroli sprawdzają cel wjazdu do miasta, stan techniczny pojazdu, stan licznika oraz czy pojazd posiada odpowiednie ubezpieczenie.

- Duże natężenie ruchu ciężkich samochodów powoduje utrudnienia w ruchu, szczególnie w godzinach szczytu. Przejazdy tirów przez miasto powodują również zniszczenia nawierzchni dróg. W trakcie pierwszych przeprowadzanych kontroli nie obyło się bez mandatów. Przypominamy, że za niestosowanie się do znaku zakazu wjazdu, grozi mandat w wysokości 500 złotych - podkreśla Izabela Gajewska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie.

Na patrole ponadnormatywne w Piotrkowie w 2022 roku miasto przekazało mniej pieniędzy niż w minionych latach, bo 95 tys. zł. W ostatnich latach było to 115 tys. zł rocznie.