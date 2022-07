Piękne działki nad Pilicą w Sulejowie na sprzedaż. Taką działkę można kupić od gminy ZDJĘCIA

Piękne działki nad Pilicą na sprzedaż. Taką działkę można kupić od gminy

Działki o powierzchni od 0,1004 ha do 0,1105 ha (czyli powyżej 1.000 metrów kwadratowych), jak podaje sulejowski magistrat, są nieogrodzone, kształtem zbliżone do prostokąta z możliwością podłączenia do infrastruktury technicznej: eNN, gazowej i wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Klasztornej, z dojazdem od ul. Klasztornej oraz częściowo z drogi gminnej o nawierzchni gruntowej.

- Można tam wybudować na przykład budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - proponują urzędnicy.

Cena wywoławcza działek wynosi od 164,8 tys. zł do 179,5 tys. zł z VAT. Wszystkie przetargi (ustne, nieograniczone) odbędą się we wtorek, 23 sierpnia w sali USC Urzędu Miejskiego w Sulejowie przy ul. Koneckiej 42. Zainteresowani muszą wpłacić wadium do 19 sierpnia.