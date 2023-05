Pierwsza Komunia Święta 2023 w Piotrkowie. W Kościele Akademickim Panien Dominikanek do komunii przystąpiło 15 dzieci ZDJĘCIA

Pierwsza Komunia Święta 2023 w Piotrkowie.

Tegoroczny sezon komunijny w Piotrkowie został zainaugurowany w środę 3 maja 2023. W Kościele Akademickim Panien Dominikanek do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 15 dzieci ze Szkoły Sióstr Dominikanek w Piotrkowie. To szkolna tradycja, 3 maja, przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki naszej Ojczyzny, jest to także rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791. Dzieci ze Szkoły Sióstr Dominikanek w Piotrkowie od lat w tym wyjątkowym dniu przystępują do Pierwszej Komunii Świętek.

Zobacz, jak pięknie wyglądała uroczystość: