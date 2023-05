Pierwsza Komunia Święta 2023 w Rozprzy. Piękna uroczystość w święto Zesłania Ducha Świętego. ZDJĘCIA

Do Pierwszej Komunii Świętej w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Rozprzy przystąpiło 72 dzieci. Są to ucznia klas trzecich ze szkół podstawowych w Rozprzy, Nowej Wsi, Straszowa i Niechcic. Uroczystość zorganizowano w dniu święta Z esłania Ducha Świętego , czyli popularne "Zielone Świątki". Dzieci przygotował do komunii ksiądz A drian Dratwa i katechetka Beata Cieślak .

Pierwsza Komunia Święta jest jednym z najważniejszych sakramentów w katolickiej tradycji i oznacza przyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego serca i życia. Jest to także okazja do refleksji nad własną wiarą i duchowym wzrostem. Dla dzieci i ich rodzin jest to wyjątkowy czas pełen wzruszeń i radości. Przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej, uczestnictwo w ceremonii i świadome przyjęcie Jezusa Chrystusa do serca stanowią ważne etapy w religijnym rozwoju najmłodszych.