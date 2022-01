Pijany kierował vw passatem. Jechał prosto z imprezy imieninowej w firmie. Zatrzymała go policja z KMP Piotrków

Pijany piotrkowianin kierował vw passatem. Jechał prosto z imprezy imieninowej w firmie

19 stycznia 2022 roku po godzinie 14:00 dyżurny piotrkowskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o pijanym kierującym. Przypadkowy świadek widział, jak nietrzeźwy mężczyzna wsiadł do volkswagena passata na parkingu jednej z firm.

Policjanci pojechali we wskazany rejon i już po chwili zauważyli passata z przyczepką. Zatrzymali go do kontroli. Kierującym był 37-letni mieszkaniec powiatu piotrkowskiego. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny. W organizmie miał blisko 2 promile alkoholu.